Turquia nega ter apoiado ataques dos EUA e Israel contra o Irã

O governo da Turquia negou ter oferecido apoio aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã neste sábado, 28. Em um comunicado no X, o Diretório de Comunicações do país disse que não permitiu o uso do seu espaço ou de equipamentos.

"A República da Turquia não permite que seus ativos aéreos, terrestres ou marítimos, incluindo seu espaço aéreo, sejam usados para nenhum propósito operacional em nenhum conflito ou guerra da qual não seja parte, de forma a favorecer qualquer lado", diz o comunicado.

A Turquia tem fronteira com o Irã e é um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que inclui também os Estados Unidos.