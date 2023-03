Tiroteio em igreja de Hamburgo deixa 'vários mortos', segundo polícia

Na noite desta quinta-feira (9), uma igreja localizada no distrito de Grossborstel, em Hamburgo, na Alemanha, foi alvo de tiros que deixaram diversas vítimas. Segundo a polícia local, várias pessoas ficaram gravemente feridas e sete morreram. A ação ocorreu por volta das 21h locais (17h de Brasília), executada por um ou mais atiradores.

A polícia advertiu a população para um "perigo extremo" na área e pediu que os moradores fiquem abrigados. As ruas ao redor da igreja foram isoladas, e muitos membros das forças de ordem se encontram no local. A polícia não deu informações precisas sobre as vítimas, mas segundo a imprensa alemã, seis pessoas teriam morrido.

O jornal Bild mencionou um "banho de sangue" e reportou que o ataque ocorreu "em uma igreja de Testemunhas de Jeová". Uma importante intervenção policial está em execução neste momento em Alsterdorf, bairro da zona norte da cidade, informou a polícia local no Twitter.

Segundo o jornal "Morgenpost", 24 pessoas ficaram feridas, 7 delas com gravidade. Relatos iniciais indicam que o atirador está entre os mortos.