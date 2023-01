Tiroteio deixa ao menos 10 mortos na Califórnia; suspeito fugiu

No tradicional Ano Novo Lunar, celebrado neste sábado (21) na cidade de Monterey Park, na Califórnia, pelo menos 10 pessoas foram mortas em um tiroteio, segundo o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. O capitão Andrew Meyer informou ainda que o suspeito fugiu do local e está solto. As informações são da CNN Brasil.

O tiroteio aconteceu perto da área do festival do Ano Novo Lunar de Monterey Park, que estava programado para acontecer até as 21h de sábado (21), na Garvey Avenue, entre as avenidas Garfield e Alhambra. Geralmente, esse evento atrai multidões estimadas em mais de 100 mil pessoas, mas não está claro quantas ainda estavam reunidas na área quando os tiros foram disparados.

"Há pelo menos 10 vítimas adicionais que foram transportadas para vários hospitais locais e estão listadas em várias condições, de estável a crítica", acrescentou Meyer. Uma coletiva de imprensa da polícia é esperada para a manhã deste domingo (22). Monterey Park é uma cidade no vale de San Gabriel, no condado de Los Angeles, a cerca de 11 quilômetros do centro de Los Angeles.