EUA: Tiroteio em escola no Texas deixa 2 mortos e 13 feridos

Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras 13 feridas, no Texas, Estados Unidos, nesta terça-feira. Autoridades afirmam que o suspeito de cometer o crime já foi detido. Com informações do G1.

Os disparos foram registrados na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio. Os estudantes e funcionários da escola que ficaram feridos foram levados para o hospital da região.

Uma mulher de 62 anos e uma criança foram levadas para um centro de saúde especializado em traumas, que fica na cidade vizinha. Duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, chegaram ao centro médico já sem vida.

A reportagem da emissora norte-americana CBS afirma que uma das mortes seria de uma estudante de 10 anos. Por volta das 12h, a polícia de Uvalde respondeu a um chamado na escola de ensino fundamental Robb Elementary.

A área foi isolada e foi solicitado que os pais dos alunos aguardassem a liberação e entrega organizada dos estudantes em um local seguro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)