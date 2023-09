Terremoto no Marrocos deixa mais de mil mortos; Não há registro de brasileiros entre as vítimas

O forte terremoto que atingiu o Marrocos já deixou 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos. Na noite desta sexta-feira (8), 23h11, mas 19h11, no horário do Brasil, o tremor atingiu 6,8 na escala Ritcher, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilômetros (km), cerca de 72 km a nordeste de Marrakesh.

As equipes de resgate usam uma pequena escavadeira para procurar sobreviventes sob os escombros de uma casa que desabou em Moulay Brahim, província de Al Haouz. (FADEL SENNA/AFP)

O balanço de mortos e feridos foi divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal marroquina. O Itamaraty informou na manhã deste sábado (9) que não há notícias de brasileiros mortos e feridos.

O terremoto, que durou cerca de 15 segundos, danificou desde aldeias nas montanhas do Atlas até a cidade histórica de Marrakech. Agentes das forças armadas e equipes de resgate marroquinas foram deslocadas para as áreas mais afetadas, porém, muitas estradas estão danificadas e bloqueadas, segundo a TV estatal.

As províncias mais atingidas foram Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua e Taroudant. Mas há relatos, que o tremor foi sentido em outros países, como Portugal, Espanha e Argélia.

Uma mulher evacua com seus pertences em meio aos escombros na cidade velha de Marrakech, danificada pelo terremoto. (FADEL SENNA/AFP)