Terremoto de magnitude 6,8 atinge o Marrocos e outros países vizinhos; vídeo

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos, na sexta-feira (8). A informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilômetros. Até o momento, não há informações oficiais sobre o total de vítimas.

O epicentro do terremoto foi a 72 quilômetros da cidade de Marrakesh e ocorreu às 23h no horário local (20h de Brasília). Além disso, este evento sísmico não se limitou às fronteiras do Marrocos, sendo sentido também em países vizinhos, parte de Portugal, Espanha e Argélia.

As autoridades estão monitorando de perto a situação e estão preparadas para tomar medidas adequadas em resposta a quaisquer emergências que possam surgir. Relatos nas redes sociais, especialmente no Twitter, indicam que muitas pessoas sentiram o tremor, levando-as a evacuar edifícios em busca de segurança.

