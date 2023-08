Terremoto de magnitude 6,3 atinge Bogotá, na Colômbia nesta quinta-feira (17)

Um forte tremor de magnitude 6,3 atingiu Bogotá, capital da Colômbia, nesta quinta-feira (17/08). De acordo com o Serviço Geológico Colombiano, moradores da capital e da cidade próxima, Villavicencio, foram retirados de casas, edifícios e restaurantes e nenhuma vítima ou dano foi relatado.

O epicentro do terremoto aconteceu em Calvário, povoado a 100 quilômetros de Bogotá, às 12h local (14h no horário de Brasília) e teve profundidade de 10 quilômetros, segundo o relato do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Réplicas também foram registradas minutos depois do fenômeno natural, enquanto moradores aglomeravam as ruas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)