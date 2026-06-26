Terremoto na Venezuela: número de mortos sobe para 589

O número de mortos pelos terremotos na Venezuela subiu para 589 pessoas nesta quinta-feira (25). O novo balanço foi divulgado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, mas a informação é considerada provisória. Segundo levantamento do governo, há ainda 2.980 feridos em decorrência dos abalos sísmicos.

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Tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto o Serviço Geológico dos EUA (USGS) estimam que o número de vítimas possa ser bem maior. Essa projeção leva em conta a força do terremoto, a falta de estrutura e as áreas densamente populosas que foram atingidas.

Grupos montados por moradores das áreas afetadas, para quem busca por parentes e conhecidos, já registram mais de 24 mil desaparecidos. Equipes de resgate agora lutam para encontrar desaparecidos e retirar pessoas de escombros.

Detalhes dos Abalos

Na noite de quarta-feira (24), dois terremotos em sequência atingiram a região norte do país, onde fica Caracas. Além das mortes, os tremores derrubaram prédios e deixaram um rastro de destruição na capital venezuelana e arredores. Os sismos foram os mais fortes registrados no país em mais de 100 anos.

A presidente interina Delcy Rodríguez anunciou que seu governo vai "militarizar" o estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos terremotos. La Guaira, uma área costeira nos arredores de Caracas, está dentro da chamada "zona de desastre" estipulada também pelo governo venezuelano.