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Irã diz que Israel lançou panfletos com ordem de evacuação para cidade no sul do Líbano

Em nota, a IRGC afirmou que a medida foi tomada devido às "repetidas violações do cessar-fogo" que atribui a Israel

Estadão Conteúdo

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta sexta-feira, 26, que o Exército de Israel lançou panfletos com ordens de evacuação sobre a cidade de Mansouri, no sul do Líbano. Segundo um comunicado divulgado por um canal ligado à força iraniana, os moradores foram orientados a deixar a região.

De acordo com a IRGC, a medida representa uma continuidade das "repetidas violações do cessar-fogo" por parte de Israel. O episódio ocorre em meio à fragilidade do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e às negociações entre Washington e Teerã para consolidar um acordo mais amplo após o conflito entre os dois países.

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A situação no Líbano tem sido um dos principais pontos de tensão durante as negociações. O Irã condicionou qualquer entendimento à inclusão de um cessar-fogo no Líbano, enquanto sucessivos ataques israelenses a Beirute chegaram a ameaçar o avanço das conversas.

De acordo com a Associated Press, mediadores do Catar convenceram Teerã a não retaliar após um bombardeio israelense em 14 de junho, evitando o colapso das negociações que culminaram na assinatura de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã.

As conversas para um acordo nuclear definitivo foram retomadas na Suíça, mas chegaram a ser adiadas por dois dias em razão da continuidade da violência no território libanês.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/ISRAEL/LÍBANO
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