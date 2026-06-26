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Irã pede coordenação para passagem segura por Ormuz e ameaça suspender rotas paralelas

A manifestação ocorre em meio ao impasse sobre uma rota de navegação apoiada pela Organização Marítima Internacional (IMO)

Estadão Conteúdo
fonte

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz depende da coordenação com Teerã e advertiu que rotas alternativas estabelecidas sem o aval iraniano poderão ser suspensas.

Em publicação no X, o diplomata declarou que "a passagem segura pelo Estreito de Ormuz não pode ser garantida por meio de arranjos obscuros, rotas paralelas ou decisões tomadas à margem das considerações do Irã, na condição de Estado costeiro". Segundo ele, "qualquer estrutura confiável deve estar baseada na coordenação com o Irã e nas disposições da cláusula cinco do Memorando de Entendimento de Islamabad". "Caso contrário, o resultado será a suspensão da rota paralela designada", acrescentou.

A manifestação ocorre em meio ao impasse sobre uma rota de navegação apoiada pela Organização Marítima Internacional (IMO), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), criada para permitir a saída de embarcações retidas no Golfo Pérsico após a guerra entre Estados Unidos e Irã.

Na quinta-feira, a IMO suspendeu temporariamente o plano depois que um navio mercante foi atingido por um projétil próximo à costa de Omã, em incidente que autoridades americanas atribuíram a um drone iraniano.

Também na quinta-feira, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) declarou que a nova rota foi estabelecida sem coordenação com Teerã e afirmou que apenas o corredor marítimo designado pela República Islâmica está autorizado para a travessia do estreito. O governo iraniano já havia advertido que embarcações que utilizarem rotas alternativas não terão garantia de passagem segura.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES/Kazem Gharibabad
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