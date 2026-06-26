Diretor-geral da AIEA cita conversas iniciais com o Irã e projeta visita de inspeção em breve

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, sinalizou que está em conversas iniciais com autoridades iranianas para que seja realizada a supervisão do material nuclear do país persa. A vistoria é prevista no memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 26, Grossi destacou que se sente "otimista" quanto a uma visita a Teerã em breve e disse acreditar que o material nuclear do Irã não tenha sido movimentado desde a última inspeção feita pela agência, em 2025. "Mas é necessário uma confirmação", alertou.

Grossi afirmou que a presença da AIEA, que é um braço da Organização das Nações Unidas (ONU), em território persa é crucial para a credibilidade do acordo de paz.

"Esse acordo possui diversas partes, e prevê supervisão do material nuclear. Para haver supervisão, é necessária uma inspeção. O trabalho técnico começou. Esperamos estar lá em breve. Sobre o momento da visita, é importante, mas não é essencial. Pouco importa se vamos em uma ou duas semanas", disse.