Na Venezuela, número de mortos em terremotos sobe para 235, diz ministro

Fortes terremotos na Venezuela deixaram cerca de 235 mortos e 4,3 mil feridos, conforme balanço divulgado na noite de quinta-feira (25) pelo ministro da Saúde, Carlos Alvarado. Os abalos sísmicos atingiram o país na noite de quarta-feira (24).

A expectativa das autoridades é que o número de vítimas continue a aumentar. Equipes de busca e resgate seguem atuando intensamente nas áreas mais afetadas.

Milhares de pessoas permanecem desaparecidas em diversas regiões do território venezuelano, intensificando as operações de socorro.

La Guaira é declarado zona de desastre

O Estado de La Guaira, localizado ao norte da capital Caracas, foi a região mais atingida pelos tremores. A área foi prontamente classificada como "zona de desastre" pelas autoridades governamentais.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez um apelo público. Ela pediu que empresas disponibilizem equipamentos necessários para intensificar as operações de busca e resgate na região.

"Esperamos resgatar o maior número possível de pessoas com vida", declarou Delcy Rodríguez, ressaltando o esforço contínuo das equipes.