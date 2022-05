Tempestade de meteoros será visível na madrugada de terça-feira (31)

Uma tempestade de meteoros vai encerrar o mês de maio na madrugada desta segunda (30) para terça-feira (31), de acordo com a previsão dos astrônomos. O fenômeno será mais visível na América do Norte, mas parte do céu brasileiro também terá o show de luzes.



As projeções indicam que será uma das maiores tempestades de meteoros já vistas.

O fenômeno poderá ser acompanhado a partir da meia noite de terça, quando deve ocorrer a primeira chuva. São esperados até 50 meteoros por hora. Por volta de 2h15, os cálculos indicam de dez a 100 mil meteoros por hora durante a máxima.



Os astrônomos aconselham observar o fenômeno longe dos centros urbanos e em lugares escuros.