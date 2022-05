Chuva de meteoro: veja quando, horário e o locais visíveis para o próximo fenômeno

A chuva de meteoro é um evento à parte capaz de tirar o sono de astrônomos, curiosos e apreciadores. Este mês maio terá mais uma, a ser realizada na madrugada do dia 31. Confira as regiões que serão visíveis para o fenômeno.

Quais as regiões que vão ser mais visíveis para a chuva de meteoro?

A chuva de meteoro que, passará pela atmosfera terrestre, poderá iluminar partes do céu do Brasil, sentido noroeste. São esperados 100 mil corpos celestes em apenas uma hora. De acordo com o Observatório Nacional, os moradores das regiões Norte e Nordeste do país terão mais condições de visualizar o fenômeno. O pico acontece por volta de 1h55 e 2h10 da madrugada. Serão privilegiadas as regiões acima da linha do Equador.

Quanto aos moradores das demais regiões, o que pode variar é intensidade da ‘chuva’. De 10% a 30% do que e esperada no norte. Se os cenários mais otimistas se confirmarem, por meio desse estudo, isso pode significar dezenas de milhares de "estrelas cadentes" por hora.