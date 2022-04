Queda de meteoro é registrada por observatório em Porto Alegre

O Observatório Espacial Heller & Jung registrou, na noite desta terça-feira (05), a queda de um meteoro no céu sobre Porto Alegre. As informações são do portal G1 RS.

Segundo Heller & Jung, o meteoro "fireball" passou por entre as nuvens às 20h47 na região Sul da Capital. Apesar do céu nublado, foi possível ver o brilho do meteoro, que foi extinto a 40 km de altitude sobre Porto Alegre. A passagem teve duração de três segundos.

VEJA MAIS

De acordo com o observatório, ‘‘ainda não é possível identificar a qual corpo celeste o fragmento pertencia, podendo fazer parte de algum asteroide ou cometa ainda desconhecido’’.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)