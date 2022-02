Câmeras registram passagem de meteoro em três estados brasileiros

Um meteoro foi registrado, na noite da última quarta-feira (02), cruzando o céu dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. As imagens foram capturadas em tempo real por sete câmeras do portal Clima. As informações são do portal CNN Brasil.

A passagem do meteoro foi registrado nas cidades de Barbalha (CE), Milagres (CE), Missão Velha (CE), Juazeiro do Norte (CE), Cabrobó (PE), Ouricuri (PE) e Serra Branca (PB).

Um fenômeno parecido também foi registrado em dezembro no Pará, quando um clarão foi avistado no céu em, pelo menos, quatro municípios do estado. Imagens de um meteoro explodindo nos céus de várias cidades paraenses foram registradas pelo portal Clima Tempo.A confirmação foi feita por especialistas da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

O meteoro é um fenômeno luminoso produzido na passagem de algum objeto espacial, como asteroides e cometas, na atmosfera terrestre. Também conhecido como “estrela cadente”, a intensidade da luz do meteoro depende do tamanho do objeto.