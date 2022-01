Queda de meteoro intriga moradores do Triângulo Mineiro

Um meteoro foi avistado no céu em diferentes cidades do Triângulo Mineiro, na noite da última sexta-feira (14). O fenômeno foi compartilhado nas redes sociais e pode ser visualizado em Uberlândia, Nova Ponte, Santa Juliana, Pedrinópolis, Monte Carmelo, Perdizes, Patos de Minas e Patrocínio. Nessas duas últimas cidades, moradores chegaram a relatar que sentiram o impacto de colisão do objeto com o solo e ouviram um estrondo, mas, não houve registro de danos causados pela queda do objeto. As informações são do portal UOL.

meteoro foi avistado por volta das 20h53 e deixou muitos mineiros intrigados. De acordo com o diretor do Observatório de Astronomia de Patos de Minas, Gilberto Dumont, várias quedas de meteoros já foram registradas na região. Em maio de 2020, um brilho foi visto no céu próximo à cidade de Tiros (MG). Em agosto de 2020, um fenômeno considerado como surto de meteoros foi registrado pelo Observatório. Nenhuma das quedas gerou acidentes graves.

"Trata-se de um meteoro por causa das características de um fenômeno luminoso, mas não sabemos o local de queda ainda. Essas rochas desses meteoros são de dimensão de centímetros, é difícil identificá-los com qualquer instrumento", disse o especialista.

"Esse tipo de queda é comum, cai muito material na Terra, mas cai muito mais nos oceanos, em regiões que não são habitadas", explica Diana Andrade, professora do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e caçadora de meteoritos. "Nem sempre gera fragmentos, às vezes desintegra, mas esse tem chance de ter gerado alguns", afirmou. "Asteroides e objetos que têm potencial de destruição de parte da Terra são monitorados, mas um do tamanho desse que entrou não é previsível", explicou.