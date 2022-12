Talibã promove 1ª execução desde que retomou poder no Afeganistão

O grupo islâmico Talibã executou publicamente um criminoso condenado. Essa é a primeira execução pública desde que retomou o poder no Afeganistão, em 15 de agosto de 2021. A prática era comum durante a primeira passagem dos talibãs pelo governo em Cabul, de 1996 a 2001, quando o grupo virou sinônimo de brutalidade medieval devido à sua leitura estrita da sharia, a lei islâmica tradicional. As informações são da Folha de S.Paulo.

Segundo o porta-voz Zabihullah Mujahid, a pessoa executada foi um homem chamado Tajmir da província de Herat (oeste afegão), condenado à morte por um assassinato cometido há cinco anos quando ele matou outro homem para roubar sua motocicleta e um celular.

A forma como o homem foi executado não foi revelado, mas Mujahid disse que ela ocorreu em frente a "centenas de pessoas em Farah", província também no oeste do país. Durante o primeiro governo talibã, homicídios usualmente eram punidos com um tiro na cabeça, disparado por um parente da vítima.

A pena capital, o apedrejamento, flagelações e amputações de mãos para crimes menores, como roubos e adultérios, foram reintroduzidos pelo Talibã em setembro do ano passado.

Os governos pró-Ocidente instalados a partir da derrubada do grupo em 2001 pela invasão norte-americana também aplicavam execuções, mas não como espetáculos públicos. O principal palco em Cabul era o Estádio Nacional, onde depois o campeonato local de futebol voltou a ser disputado.

Mujahid fez questão de amenizar o tema, afirmando que a condenação foi decidida de forma "muito cuidadosa", após decisão de três cortes superiores e aprovação pessoal do líder supremo do país, o mulá Haibatullah Akhundzada.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).