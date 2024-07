Suspeito de atirar em Trump tinha explosivos em seu carro

Autoridades norte-americanas encontraram dispositivos explosivos no carro do homem que, segundo as autoridades, tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump, informou o Wall Street Journal neste domingo, citando fontes não identificadas.

O carro dirigido pelo suposto atirador, Thomas Matthew Crooks, estava estacionado perto do comício de Trump em Butler, Pensilvânia, no sábado, informou o jornal. O jornal e a ABC News informaram que a arma usada por Crooks foi comprada por seu pai.

Segundo o FBI, Crooks residia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia, localizado cerca de 70 km de Butler, onde ocorreu o comício de Trump. Embora o FBI acredite que ele agiu sozinho, investigações continuam para determinar se houve a participação de outras pessoas.

O jornal "The New York Times" reportou que Crooks não possuía antecedentes criminais. A polícia encontrou um fuzil AR-15 semiautomático no local do atentado, conforme informou a Associated Press.

(Reportagem de Katharine Jackson e Ismail Shakil, da Reuters)