Suspeita de homicídio tenta usar lucros do OnlyFans para pagar fiança de R$ 536 mil

A garçonete Ashley Esselborn, de 21 anos, suspeita de estar envolvida no assassinado de Zachary Wood, afirmou para o juiz que pretende pagar a fiança de US$ 100 mil, cerca de R$ 536 mil, com o dinheiro que ganha na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Segundo informações do Uol, Zachary foi brutalmente espancado até a morte com chutes, punhos e golpes de taco de beisebol por três homens, identificados como Ronnie Lang, William Bell e Payton Collier. Durante a prisão, Payton confessou o crime e apontou Ashley como acompanhante, alegando que a jovem encorajou os três agressores a surrarem a vítima. No entanto, Ashley disse à polícia que apenas os ajudou a se livrar das armas do crime.

No tribunal, ela detalhou que trabalhava como garçonete na franquia de restaurantes Hooters e se dedicava ao OnlyFans nas horas vagas, local onde chegou a lucrar US$ 8 mil, o equivalente a R$ 42,9 mil.

Ashley pediu para que sua fiança fosse reduzida de US$ 100 mil, para US$ 50 mil (R$ 268 mil) para conseguir pagar com seus ganhos. No entanto, a Justiça determinou que seus bens e fontes de renda fossem bloqueados durante o processo. A suspeita cobrava R$ 64 para cada assinante ter acesso ao seu conteúdo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)