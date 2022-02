Super Bowl 2022: confira quanto custa um comercial e quais trailers de filmes devem passar na final

É inegável que o Super Bowl, a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, garante uma enorme audiência para a emissora NBC, pois além de apreciar a disputa entre os times, muitos telespectadores também querem acompanhar ao renomado show de intervalo, que este ano terá Eminem, Snopp Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar e Blige como atração musical. A audiência é tanta que só em 2021, 96 milhões de pessoas ao redor do mundo acompanharam o campeonato ao vivo, fato que fez 30 segundos de comercial custar cerca de 30 milhões aos anunciantes. Esse número aumentou em 2022, já que a audiência será ainda maior e trailers de filmes esperados devem ser divulgados. Pensando nisso, reunimos uma série de perguntas e respostas curiosas sobre o evento. Confira:

Quanto custa um comercial na final do Super Bowl 2022?

Este ano, os anunciantes devem desembolsar 32 milhões para fazer um comercial de 30 segundos na final do Super Bowl.

Quais comerciais devem ser esperados na final do Super Bowl 2022?

Marcas como Big Lighters, Pepsi, Chewy e Doritos já divulgaram seus anúncios publicitários durante a final do jogo, os mais aguardados são:

Doritos com Megan Thee Stallion

A rapper Megan Thee Stallion é a estrela do comercial da Doritos que vai ao ar durante a final do campeonato. Em um dos trailers divulgado, a cantora é vista comendo o salgadinho e tentando acessar seu camarim, confira:

Isqueiros Bic com Martha Stewart e Snoop Dogg

Os amigos Martha Stewart e Snoop Dogg são os protagonistas do comercial da empresa de isqueiros e brincam com o uso do 'fogo', fazendo comentários sugestivos como. "Você sabe que esse isqueiro Bic de fácil acesso seria bom para acender…”, diz Snoop Dogg, com Stewart interrompendo. “Velas? Claro que sim”. Veja o trailer:

Quais trailers de filme são esperados na final do Super Bowl?

A final NFL também é conhecida por divulgar em primeira mão os aguardados trailers do mundo cinematográfico. Este ano, os cinéfilos apostam na divulgação de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder”, "Cavaleiro da Lua", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Lightyear", "Jurassic World: Dominion" e "Sonic 2 – O Filme".

Quando é a final do Super Bowl e onde assistir?

Os times Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams se enfrentam no dia 13 de fevereiro, às 20h30. Os brasileiro podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal aberto Rede Tv e pela ESPN.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)