Super Bowl que terá show dos gigantes do rap americano ganha trailer cinematográfico; assista

O Super Bowl, jogo que marca a final da NFL, traz para o show do intervalo deste ano alguns dos gigantes da história do rap americano. Dr. Dree sobe ao prestigiado palco ao lado de Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige e Eminen.

A apresentação, novamente produzida pela Roc Nation, gravadora de Jay-Z, junto da patrocinadora Pepsi, ganhou nesta quinta-feira, 20, um trailer cinematográfico com direção de F. Gary Gray (Straight Outta Compton). Na produção, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige e Eminen recebem o convite de Dree para integrar o grande momento. Assista:

O Super Bowl está marcado para o dia 13 de fevereiro, no SoFi Stadium, na Califórnia. De acordo com a Rolling Stone, esta é a primeira vez que o evento é realizado em Los Angeles. O show do intervalo do Super Bowl, que dura 12 minutos, é conhecido pelos shows grandiosos com gigantes da música. Em 2021, quem subiu ao palco foi The Weeknd, e também já estrelaram o evento nomes como Katy Perry, Madonna, Shakira,