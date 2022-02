Em entrevista, Anitta diz que vai dar uma 'ótima noite' para jogador da NFL, antes do Super Bowl

No próximo dia 13 de fevereiro, Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals protagonizam o Super Bowl LVI, a final da temporada da NFL, a liga de futebol americano. Durante entrevista ao famoso programa The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon, Anitta afirmou revelou que vive romance com um atleta do Cincinatti.

Anitta brincou com Fallon, ao dizer que o apresentador pode apostar 'todo o dinheiro' na vitória dos Bengals, pois "um de seus homens" joga pela equipe de Cincinatti. Além disso, a cantora prometeu que vai dar uma "ótima noite pré-jogo" para o atleta.

Logo a 'busca' pelo novo affair de Anitta foi iniciada pelos fãs da franquia no Brasil. O perfil WhoDeyBR, criado por torcedores brasileiros dos Bengals, após pesquisas, revelou que o recebedor Tyler Boid seria a nova paixão da cantora.