Suécia confirma que deve pedir para se tornar membro da OTAN

A primeira-ministra da Suécia anunciou, nesta segunda-feira (16), que o país deve entregar o pedido para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). No último domingo (15), a Finlândia anunciou oficialmente o desejo em fazer parte da aliança.

“Existe uma maioria no Parlamento da Suécia pela adesão à Otan”, disse a primeira-ministra Magdalena Andersson.

A medida seria a “melhor coisa” para o país e para o povo, como um sinal de força para a Suécia, completou.

Por serem vizinhos da Rússia, o Kremlin afirmou que se os países aderissem à organização, “consequências consideráveis” viriam à tona.

Com a mesma justificativa, a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. Os líderes ucranianos ensaiavam um afastamento cada vez maior do país, considerando ingressar na organização. Ainda de acordo com o Kremlin, isso seria uma provocação contra Vladimir Putin, presidente russo.

A Otan também avalia a entrada da Geórgia, país à margem do Mar Negro, que faz fronteira com a Rússia ao sudoeste.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)