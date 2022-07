Sri Lanka declara estado de emergência após presidente fugir para as Maldivas

Enfrentando uma crise econômica devastadora, o Sri Lanka declarou, nesta quarta-feira (13), estado de emergência, após o presidente Gotabaya Rajapaksa fugir para as Maldivas, junto com a família. Ele é acusado de má gestão econômica, que levou o país a assumir a incapacidade de financiar as importações mais essenciais para os seus 22 milhões de habitantes, devido à falta de moeda estrangeira. As informações são da RTP e foram divulgadas pela Agência Brasil.

VEJA MAIS

Diante da situação, manifestantes protestam junto ao gabinete do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, exigindo que ele renuncie. Porém, o primeiro-ministro afirmou que só vai renunciar depois que um novo governo estivesse em andamento.

Os manifestantes já haviam ocupado vários edifícios governamentais, exigindo a demissão dos principais líderes políticos, nos últimos dias.

O governo do Sri Lanka falhou no pagamento de uma dívida externa de US$ 51 mil milhões em abril e negocia com o Fundo Monetário Internacional (FMI) uma possível ajuda de emergência.

Em meio ao clima de tensão, o presidente saiu do país em um avião da força aérea. A esposa de Gotabaya Rajapaks e fdois guarda-costas fugiram na mesma aeronave.