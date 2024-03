Sogra em fúria: mulher tenta impedir o casamento do filho e joga tinta no vestido da noiva 😤

Para impedir que o filho se casasse, a mãe de um noivo contratou três homens para jogar tinta vermelha no vestido da noiva. A noiva estava prestes a entrar na igreja de Nuestra Señora del Rosário ao lado do pai quando foi surpreendida por um líquido no corpo. Ainda sem saber do que se tratava, a mulher pensou que teria sido atingida por água e só percebeu que estava suja de tinta vermelha quando olhou para os convidados.

Os convidados chegaram a pensar que o líquido no vestido era sangue. Mesmo abalada a situação, a noiva, identificada como Alexandra, não parou a cerimônia: trocou a roupa suja por um vestido dourado e continuou com o casamento. O caso aconteceu no último dia 18 de fevereiro e ganhou repercussão após uma publicação no X (antigo Twitter).

De acordo com o relato nas redes sociais, o casal tinha um relacionamento tranquilo, mas foi a diferença de classes sociais que despertou a insatisfação da união por parte da família do noivo, principalmente da mãe.

VEJA MAIS

Denúncia de drogas e “furto” de passaporte

Além de tentar estragar o vestido da noiva, a sogra ainda tentou acabar com a cerimônia fazendo uma denúncia anônima por porte de drogas no local do casamento. A polícia interrompeu a sessão de fotos dos noivos com os padrinhos para revistar os convidados presentes. No entanto, nada foi encontrado.

Determinada a estragar o dia do casal, a mãe do noivo ainda tentou furtar o passaporte da esposa do filho para impedir a viagem de lua de mel. No entanto, a “missão” da "sogra em fúria" foi um fracasso. Mesmo com todas as tentativas de boicote da mãe do noivo, a cerimônia de casamento foi concluída e os noivos seguem juntos.