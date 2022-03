Mulher tenta proteger a sogra e é esfaqueada pelo marido

Uma mulher fe 21 anos quase morreu durante uma discussão familiar, na última terça-feira (1). A vítima foi esfaqueada pelo próprio marido, de 32 anos, enquanto tentava apartar uma briga entre o homem e a sogra, na cidade de Coari, no interior do Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

A tentativa de feminicídio foi registrada na delegacia do município. A vítima revelou aos policiais que recebeu pelo menos 10 gols de faca após tentar proteger a mãe do agressor. Toda a ação foi presenciada pela filha pequena do casal.

A Polícia segue em busca do acusado, que está foragido.