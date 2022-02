Policiais civis prendem, no Pará, homem que agredia a própria filha

Policiais civis prenderam, em Rurópolis, um homem que ameaçava e agredia a filha, impedindo-a de trabalhar. A detenção ocorreu durante a "Operação Silent", deflagrada na segunda-feira (14).

A ação objetiva cumprir mandados de prisão preventiva por tentativa de feminicídio ocorridos no final de 2021, naquele município, no sudeste paraense. A operação também contou com a participação de policiais civis de Rurópolis, Placas e Uruará, que foram até a zona rural do município e prenderam o acusado.

Por determinação judicial, o homem será encaminhado ao presídio de Itaituba. O nome da operação “Silent” faz alusão ao silêncio das vítimas, que, informou a Polícia Civil, é "rompido" a partir do momento em que elas denunciam seus agressores.