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Senado rejeita resolução que buscava restringir tropa dos EUA no Oriente Médio

Essa foi a quarta vez neste ano que o Senado votou para tentar restringir os poderes de guerra ao presidente diante de um conflito

Estadão Conteúdo

O Senado dos EUA, de maioria republicana, rejeitou nesta quarta-feira, 15, a mais recente tentativa dos democratas de interromper a guerra do presidente Donald Trump no Irã, rejeitando uma resolução que exigiria que a Casa Branca retirasse suas forças do conflito até que o Congresso autorizasse novas medidas.

A rejeição da medida foi aprovada com um placar de 52 votos a favor e 47 contrários. Essa foi a quarta vez neste ano que o Senado votou para tentar restringir os poderes de guerra ao presidente diante de um conflito que os democratas consideram ilegal e injustificado.

Os republicanos afirmam que manterão a confiança na liderança de Trump em tempos de guerra, por enquanto, citando as capacidades nucleares do Irã, o potencial para negociações em andamento e os altos riscos de uma retirada.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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