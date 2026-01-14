Senado dos EUA rejeita resolução que limitaria poderes de guerra de Trump

Os republicanos do Senado votaram nesta quarta-feira, 14, para rejeitar uma resolução de poderes de guerra que limitaria a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de conduzir novos ataques à Venezuela, após dois senadores do Partido Republicano mudarem de posição sobre o apoio à legislação.

Trump exerceu intensa pressão sobre cinco senadores conservadores que se juntaram aos democratas para avançar a resolução na semana passada. Dois dos republicanos - os senadores Josh Hawley do Missouri e Todd Young de Indiana - cederam.

O vice-presidente JD Vance teve que desempatar o impasse de 50-50 no Senado em uma moção republicana para rejeitar o projeto de lei.

O resultado da votação de alto perfil demonstrou como Trump ainda tem comando sobre grande parte da conferência republicana, mas a contagem de votos extremamente apertada também mostrou a crescente preocupação no Capitólio com as ambições agressivas de política externa do presidente. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast