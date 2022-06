Seis pessoas morrem em acidente com helicóptero Bell UH-1B nos Estados Unidos

Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero Bell UH-1B, na noite de quarta-feira (22), em uma rodovia que passa em uma área rural do Estado West Virginia, Estados Unidos, segundo autoridades. As informações são da AFP.

Após o acidente, a rodovia 17 foi fechada, conforme anunciou em suas redes sociais o departamento de gestão de emergências do condado de Logan, onde a aeronave caiu. O Comitê Nacional de Segurança no Transporte enviou uma equipe de investigadores ao local.

O comandante das operações das ambulâncias de emergência do condado de Logan, Ray Bryant, disse ao canal local WSAZ que as seis pessoas a bordo morreram no acidente, que ainda não teve a causa determinada.

O helicóptero, que era utilizado para voos turísticos, estava em chamas quando os socorristas chegaram, disse.

O modelo de helicóptero Bell UH-1B, conhecido como "Huey", foi desenvolvido na década de 1950 e muito utilizado pelos militares americanos durante a Guerra do Vietnã.