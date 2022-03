Filho de Schumacher sofre acidente e deixa treino Q2, em Jeddah, de helicóptero; vídeo

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, sofreu um forte acidente durante o treino classificatório Q2 do Grande Prêmio de Jeddah, na Arábia Saudita, neste sábado. O carro equipe Haas, de Mick, perdeu o controle ao passar por cima de uma zebra e bateu forte no muro.

Num primeiro momento, a transmissão oficial da F1 não mostrou as imagens do atendimento ao piloto, gerando tensão entre os expectadores e os demais pilotos, mecânicos e equipes da Fórmula 1. Minutos depois, a primeira informação sobre o acidente foi uma publicação feita pela Haas no Twitter dizendo que Schumacher estava consciente, fora do carro e a caminho do centro médico.

Veja imagens da batida:

Mais tarde, a Hass fez nova postagem informando que o alemão está bem fisicamente. Cerca de 40 minutos após o acidente a transmissão da Fórmula 1 exibiu imagens ao vivo do piloto: ele estava sentado em uma maca, conversando a mãe, Corinna, além de médicos. Ele foi levado de helicóptero a um hospital de Jeddah para ser avaliado.

O Grande Prêmio de Jeddah, na Arábia Saudita, será disputado neste domingo, a partir das 14h (de Brasília). O treino qualificatório deste sábado define a ordem de largada dos pilotos.

Confira o grid de largada do GP de Jeddah: