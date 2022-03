Helicóptero da Petrobras com13 tripulantes faz pouso forçado; uma pessoa morreu

Um helicóptero da Petrobras fez um pouso forçado na manhã desta quarta-feira (16). Um tripulante chegou a ser resgatado por uma embarcação próxima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do portal IBahia.

A Petrobras não detalhou se ele era funcionário da estatal, ou prestador de serviços. A identidade dele ainda não foi divulgada. Outras 12 pessoas também foram resgatadas, mas com ferimentos leves.

"Após pouso de emergência no mar de um helicóptero que se deslocava de Salvador para a plataforma de Manati, na Baía de Camamu, na Bahia, um tripulante da aeronave veio a óbito, após resgate por embarcação próxima. Outras 12 pessoas que estavam na aeronave também foram resgatadas com ferimentos leves e levadas para receber atendimento médico em Salvador. Os órgãos competentes já foram comunicados. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente", diz a nota.

As informações preliminares apontam que o helicóptero estava chegando para pousar na Plataforma de Manati (PMNT-1), que pertence à Petrobras.

A Polícia Militar informou que duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) resgataram 11 vítimas, número diferente do informado pela Petrobras.

A Santa Casa de Misericórdia de Valença, cidade próxima ao local do acidente, afirmou que adotou medidas para os atendimentos necessários, reforçando a equipe e disponibilidade dos leitos. Segundo o hospital, os pacientes mais graves devem ser encaminhados diretamente para a capital baiana.