Caminhão do exército sofre acidente grave; uma pessoa morreu e outras 10 estão feridas

Um caminhão do Exército Brasileiro caiu de uma ribanceira de mais de 20 metros na manhã desta quarta-feira (16). O corpo de bombeiros confirmou à reportagem por volta das 9h50 que pelo menos uma pessoa morreu e outras estão 10 feridas e já foram encaminhadas ao hospital. As informações são do portal ND Mais.

O acidente aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Ao menos 15 viaturas dos bombeiros, o helicóptero Arcanjo III e também equipes da Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência do acidente. Além de Blumenau, o batalhão dos bombeiros de Gaspar e também de Indaial atuam no resgate dos feridos.

Segundo o 23º BI (Batalhão de Infantaria), o caminhão se deslocava para a realização de um exercício de tiro, no campo de treinamento que o exército mantém na região. Por conta da chuva, o solo estava escorregadio e um dos caminhões acabou caindo na ribanceira.

