Acidente na Alça Viária: mulher morre atropelada por ônibus em Marituba

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A Polícia Científica do Pará foi acionada para atender essa ocorrência por volta das 8 horas desta terça-feira (15). A vítima está sem identificação.

O atropelamento com morte ocorreu no km 5 da Alça Viária, por volta de 5h30, como informou o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) da PM. No perímetro, há uma curva acentuada e que pode ter sido um dos fatores que levou ao acidente.

O sargento Lima, do BPRV, disse que o motorista do veículo que atropelou a mulher relatou ter sido uma situação inevitável. Além da curva acentuada, estava escuro no momento e com um pouco de neblina. A moça estava sentada na beira da pista e ele não conseguiu parar a tempo.