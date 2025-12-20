Secom: Reunião entre Lula e presidente do Panamá acaba; Lula está deixando hotel das Cataratas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou reunião bilateral com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, encerrada há pouco, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, sem entrar em detalhes sobre os temas tratados.

A Secom acrescenta que Lula está deixando o Belmond Hotel Cataratas, dentro do Parque Nacional do Iguaçu e a menos de 1 quilômetro das quedas d'água.

Na agenda oficial do presidente, estava prevista partida para Brasília às 13h10 no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, e chegada às 15h na capital federal. Com as reuniões bilaterais, houve um atraso de cerca de 30 minutos.