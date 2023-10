Saiba quem era Ranani Glazer, brasileiro que morava em Israel e foi encontrado morto

O brasileiro Ranani Glazer, que desapareceu após o ataque do grupo terrorista Hamas a uma região onde acontecia um festival de música eletrônica em Israel, morava há sete anos no país. Ele foi encontrado morto dois dias após em Tel Aviv. O rapaz estava no local na companhia da namorada, Rafaela Treistman, e do amigo Rafael Zimerman, quando a área reservada ao evento foi invadido pelo grupo paramilitar.

Glazer tinha dupla cidadania e chegou a prestar serviço militar no território israelense. O pai do jovem também mora em no país e a mãe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado onde ele nasceu.

Ranani no exército de Israel (Foto: Instagram @reineinai)

Em Israel, Ranani trabalhava como entregador e usava as redes sociais para registrar idas em festivais de músicas eletrônicas, momentos ao lado dos amigos e fotos da época em que fazia parte do exército do país..

Ainda este ano, em abril, ele chegou a publicar uma foto em uma das festas que costumava frequentar e vestia a bandeira do Brasil, seu país de origem. "Fácil me encontrar em uma rave", escreveu o jovem.

