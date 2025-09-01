Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Rússia é suspeita de interferir no radar GPS do avião de Von der Leyen sobre a Bulgária

A Bulgária emitiu uma declaração informando que “o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido

Estadão Conteúdo
fonte

O avião pousou em segurança no aeroporto de Plovdiv, e von der Leyen continuará sua planejada turnê de quatro dias pelas nações da UE (Johanna Geron/Reuters)

Um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, foi atingido por interferência de GPS ao sobrevoar a Bulgária em uma operação suspeita da Rússia, informou um porta-voz na segunda-feira, 1.

O avião pousou em segurança no aeroporto de Plovdiv, e von der Leyen continuará sua planejada turnê de quatro dias pelas nações da UE que fazem fronteira com a Rússia e a Belarus, segundo a porta-voz da comissão, Arianna Podestà.

VEJA MAIS 

image R70: 'Putin é um predador e sabemos que não mudará', diz Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, renovou, ontem, em coletiva de imprensa, críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e alertou sobre a necessidade de a UE reforçar suas defesas.

image Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação para filme 'The wizard of the Kremlin'

“Podemos, de fato, confirmar que houve interferência no GPS. Recebemos informações da autoridade búlgara de que suspeitam que isso se deveu a uma interferência flagrante da Rússia”, afirmou Podestà. Ela acrescentou que von der Leyen pôde observar “em primeira mão os desafios diários das ameaças vindas da Rússia e seus sistemas” durante a viagem e destacou que “a UE continuará a investir em gastos com defesa e na prontidão da Europa ainda mais após este incidente”.

A Bulgária emitiu uma declaração informando que “o sinal de satélite usado para a navegação GPS da aeronave foi interrompido. À medida que a aeronave se aproximava do Aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS foi perdido”.

Fonte: Associated Press. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

URSULA VON DER LEYEN

AVIÃO

GPS

INTERFERÊNCIA

RÚSSIA
Mundo
