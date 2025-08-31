Capa Jornal Amazônia
Jude Law ficou 'obcecado' por Putin na preparação para filme 'The wizard of the Kremlin'

Estadão Conteúdo

O ator britânico Jude Law disse neste domingo, 31, que se tornou um observador "obcecado" de Vladimir Putin enquanto se preparava para seu papel como o líder russo em seu novo filme, The Wizard of the Kremlin, exibido no Festival de Cinema de Veneza.

Law, 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do diretor francês Olivier Assayas, que narra a ascensão do ex-oficial do serviço de inteligência.

"Há muitas imagens que você pode assistir e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso se torna uma espécie de obsessão", disse o ator em uma coletiva de imprensa. "Você fica procurando cada vez mais material novo."

Ele disse que retratar Putin foi um desafio devido à sua famosa expressão impassível. Law também disse anteriormente que não entrou no projeto ingenuamente, e que também não teme repercussões por sua interpretação.

"Eu me senti seguro nas mãos de Olivier", disse Law. "Esta é uma história que seria contada de maneira inteligente, com nuances e consideração. Não estávamos buscando controvérsia por controvérsia." Law, que usou próteses para sua transformação, disse que seu Putin é "um personagem em uma história muito maior." "Não estávamos tentando definir nada sobre ninguém", acrescentou. "O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara."

Law assegurou que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipe incrível de maquiagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse do personagem". "O filme é muito sobre como a política moderna, a política do século 21, foi inventada", disse Assayas. "O que está acontecendo agora não é apenas aterrorizante, mas é ainda mais aterrorizante pelo fato de que não encontramos a resposta."

A produção ocorreu na Letônia, pois eles não puderam filmar na Rússia. Ele acrescentou: "The Wizard of the Kremlin não é tanto um filme político quanto é um filme sobre política - e a perversidade de seus métodos, que agora nos mantêm a todos reféns."

O filme, com duração de duas horas e meia, é um olhar exaustivo sobre a carreira de Putin, que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas.

A história é contada através dos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. O personagem de Dano foi inspirado pelo real estrategista político Vladislav Surkov, que foi considerado o arquiteto do sistema político rigidamente controlado criado sob Putin. Em 2013, ele renunciou ao seu cargo de vice-primeiro-ministro. "O feiticeiro é a pessoa que está nos bastidores, então há um lançamento de feitiço acontecendo", disse Dano.

Filme é baseado em livro sobre Putin

O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli. O livro foi escrito antes da invasão total da Ucrânia pela Rússia, mas da Empoli disse que, mesmo sendo sobre um período anterior, estava "correto". "Continua relevante hoje, três anos depois, sob circunstâncias diferentes", disse da Empoli.

Assayas disse que era, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e a situação muito assustadora e perigosa em que todos sentimos em que estamos", explicou ele.

The Wizard of the Kremlin é um dos 21 filmes que disputam o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, uma importante plataforma para lançamentos internacionais, que prossegue até o próximo sábado, 6.

Outro destaque do domingo,7, é a exibição de Father Mother Sister Brother, o mais recente filme do diretor independente americano Jim Jarmusch, com um elenco estelar que inclui Cate Blanchett, Adam Driver e o cantor americano Tom Waits.

O diretor classificou o longa-metragem como "uma espécie de filme anti-ação", apresentando três famílias disfuncionais na área rural de Nova York, em Dublin e em Paris.

O The Wizard of the Kremlim ainda não tem data de lançamento no Brasil. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS).

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

