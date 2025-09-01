R70: 'Putin é um predador e sabemos que não mudará', diz Ursula von der Leyen

Mega-Sena

Concurso acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões. Ninguém acertou, no sábado, os números 20- 35 - 36 - 37 - 38 - 50.

Consignados

INSS volta a exigir autorização judicial para empréstimo a incapaz. Contratos anteriores não serão anulados.

Ursula Von Der Leyen (J.Bosco)

“Putin é um predador e sabemos que não mudará.”

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, renovou, ontem, em coletiva de imprensa, críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, e alertou sobre a necessidade de a UE reforçar suas defesas.

CRÉDITO

AUMENTO

Com aumento da busca por crédito empresarial de 12,7%, o Pará ficou com índice acima da média nacional, que foi de 10,5%. Os dados dizem respeito à movimentação registrada em junho, comparados com o mesmo período do ano passado, e fazem parte do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. Nos últimos meses, a demanda das empresas brasileiras por crédito tem dado saltos. Segundo os especialistas, essa busca, contudo, não é resultado de aumento de investimentos porque o crédito tem sido usado para renegociação de dívidas, recomposição de capital de giro e enfrentamento de pressões de custo, “em um contexto de incertezas econômicas e desafios operacionais”.

MANDELA

LEGADO

Belém vai receber, em outubro, a exposição “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo (África do Sul). A mostra fará parte da programação de inauguração do Espaço Cultural Banco da Amazônia. Antes de Belém, a exposição com acervo pertencente à Fundação Nelson Mandela já passou por Brasília e São Paulo. De 1º de outubro a 30 de novembro, paraenses e visitantes poderão conferir fotografias, vídeos e narrativas que revelam a trajetória de uma das figuras mais marcantes do século XX.

MÃES

DESIGUALDADES

Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades, divulgados na semana passada, revelam que o percentual de nascidos vivos de mães com até 19 anos no Brasil registrou queda entre 2022 e 2023. No entanto, a desigualdade racial é marcante: para as mães negras, o percentual foi de 13,8% em 2023, contra 7,9% para mães não negras, evidenciando o forte impacto da desigualdade racial sobre a maternidade precoce.

REGIÕES

As regiões Norte (19,4%) e Nordeste (14,4%) continuam liderando os índices de partos de mães adolescentes, enquanto o Sul (8,8%) apresenta o menor índice no mesmo período, em 2023. Na média nacional, a mortalidade materna apresentou uma redução expressiva entre 2021 e 2022, com leve queda em 2023.

JUSTIÇA

AVALIAÇÃO

A Corregedoria-Geral de Justiça do Pará (CGJ-PA) anunciou que concluiu o cronograma de inspeções e correições judiciais e extrajudiciais.

UNIDADES

As ações foram realizadas durante todo o mês de agosto e envolveram diversas unidades judiciais e serventias extrajudiciais da capital. Durante as inspeções, a equipe avaliou o uso de sistemas nacionais, como o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e o Sistema Nacional de Gestão de Bens. Outros pontos de análise foram a produtividade dos magistrados, o andamento de processos paralisados há mais de 100 dias e o cumprimento de metas.

USINA

ESTUDO

O Ministério Público Federal (MPF) e a empresa Eletrobras Eletronorte assinaram, no último dia 25, termo de compromisso socioambiental para a realização de estudo voltado à avaliação dos impactos causados a povos indígenas e demais comunidades tradicionais pela operação da usina hidrelétrica de Curuá-Una, localizada em Santarém. O acordo é um desdobramento de inquérito civil instaurado pelo MPF em 2023. A investigação foi iniciada para apurar os impactos socioambientais na Terra Indígena Munduruku e Apiaká do Planalto Santareno e em comunidades ribeirinhas e extrativistas, decorrentes da expansão da produção energética na usina. Segundo o MPF, foi instalada uma quarta turbina sem a devida consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades potencialmente afetados.

ÁLCOOL

QUEDA

Dados da Organização Mundial de Saúde atestam o que há muito vem sendo falado em relação ao comportamento dos jovens da chamada geração Z. Eles bebem menos álcool que as gerações anteriores. Segundo tendência mundial, o consumo médio anual de álcool no Brasil caiu de 8,6 litros por pessoa em 2010 para 7,7 litros em 2019. No cenário global, a média também recuou, de 5,7 litros para 5,5 litros no mesmo período. Entre jovens de 15 a 19 anos, a prevalência de consumo caiu de 26% em 2016 para 22% em 2019.

Em Poucas Linhas

► A Defesa Civil de Belém realizou, no último sábado, vistorias em 230 residências no bairro da Pedreira. A ação envolveu 20 agentes e faz parte do projeto Defesa Civil nos Bairros. As vistorias são preventivas e, durante a visita, as famílias recebem orientação, especialmente sobre o combate a acidentes e incêndios.

► A prefeitura de Belém anunciou que a segunda edição do projeto Domingueira será realizada no dia 7 de setembro, no bairro do Jurunas, na avenida 16 de Novembro, em frente ao Espaço São José Liberto, a partir das 15h.

► Nos dias 4 e 5 de setembro, a Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) estará em Portel, no Marajó. A iniciativa será conduzida pela Vara do Trabalho de Breves, e vai oferecer serviços da Justiça do Trabalho aos moradores, entre os quais seguro-desemprego, cálculo de horas extras e baixa na carteira de trabalho.

► Piscicultores do município de Baião, na Região de Integração do Tocantins, vão receber crédito com o Banco do Estado do Pará (Banpará) via Banpará-Bio. O recurso de R$ 44 mil fornecido pela linha de crédito será convertido em projetos de melhorias da agricultura familiar e no desenvolvimento da aquicultura na cidade.

► Segue até o próximo sábado (6), no Parque de Exposições Orlando Quagliato, em Xinguara, a 26ª Feira Agropecuária (FAX 2025).

► Ontem, o destaque foi a tradicional Cavalgada Ruralista. Segundo os organizadores, o evento reuniu mais de dois mil cavaleiros e atraiu cerca de 50 mil pessoas ao longo do percurso.

► Abrem hoje as inscrições para o XXXI Concurso de Redação sobre o Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Podem participar alunos do ensino médio das redes pública e privada do Pará.