Rússia bombardeia dois navios e um dele tinha tripulação russa; assista

Duas embarcações comerciais que estavam atracadas no Mar Negro, perto do porto de Odessa, na Ucrânia, foram bombardeadas por militares da Rússia nesta sexta-feira (25). Os cargueiros, com bandeiras da Moldávia e do Panamá, marcam uma nova ofensiva na invasão da Ucrânia pela Rússia. As informações são de O Globo.

Os bombardeios aos navios foram confirmados pelo Ministério da Infraestrutura da Ucrânia. Um dos alvos foi o navio de bandeira moldava, o Millennial Spirit, que pegou fogo junto com a carga de 600 toneladas de diesel.

Segundo a agência naval da Moldávia, a tripulação do Millennial Spirit era russa e dois tripulantes ficaram gravemente feridos. Segundo a nota, que a embarcação estava em "águas neutras" no Mar Negro e foi atingido por um míssil.

"Um incêndio começou a bordo do navio; os equipamentos e botes salva-vidas foram destruídos", diz o comunicado. "A tripulação do navio deixou o navio equipada apenas com coletes salva-vidas".