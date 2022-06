Representante brasileira no Miss Universo trans desfila vestida de Nossa Senhora Aparecida; assista

A representantes brasileira no concurso de beleza Miss International Queen 2022, considerado o “Miss Universo” para pessoas trans, usou como traje típico uma roupa representando Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Eloá Rodrigues tem 29 anos e se classificou para a versão mundial do concurso após vencer o Miss Beleza T Brasil. As informações são do Portal Metrópoles

Assista ao desfile:

Em suas redes sociais, ela deu detalhes sobre o figurino.

“De cor azul, simbolizando o céu, o manto é bordado com delicados florais dourados, que remetem à realeza e indicam a soberania da santa sobre o céu e a Terra. Também é possível observar as bandeiras do Brasil e do Vaticano unidas em ambos os lados do sagrado manto, indicando que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, que está associado ao Vaticano, sendo, portanto, um país católico e sob a proteção da Rainha do Brasil. O manto, assim como a coroa com a qual foi proclamada “Rainha do Brasil”, em 1930, foram presentes da Princesa Isabel”, escreveu.

O resultado do concurso será divulgado no dia 25 de junho, na Tailândia.