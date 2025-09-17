Capa Jornal Amazônia
Rebeca Andrade leva sua trajetória ao painel sobre Esporte e Educação na ONU

Evento internacional reúne mais de 300 lideranças globais em Nova York para debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Liberal
fonte

Rebeca Andrade leva sua trajetória ao painel sobre Esporte e Educação na ONU. (Luiza Moraes/COB)

A bicampeã olímpica Rebeca Andrade será uma das participantes do painel “Educação e Esporte” no SDGs in Brazil 2025, que acontece em 18 de setembro, na sede da ONU em Nova York. Realizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil, o evento é o maior encontro internacional de sustentabilidade corporativa liderado pelo Brasil e reunirá mais de 300 lideranças empresariais e sociais para debater como acelerar o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que representam17 metas globais da ONU para um futuro mais justo, sustentável e próspero até 2030.

Rebeca irá participar de um painel com Cláudia Romano, vice-presidente do Grupo Educacional Yduqs, presidente do Instituto Yduqs, do Pacto pelo Esporte e do Semerj, com mediação de Mônica Gregori, diretora de Impacto do Pacto Global – Rede Brasil. À frente da Yduqs e do Instituto Yduqs, Cláudia tem promovido ações voltadas à inclusão, à equidade e ao suporte de atletas da base ao alto rendimento em sua formação acadêmica. Também foi a primeira presidente do Pacto pelo Esporte, reforçando a importância da educação como pilar para o esporte responsável e sustentável. O debate vai abordar a conexão entre educação e esporte, com destaque para a importância do Programa de Transição de Carreira do Atleta e o papel transformador da educação.

Para Rebeca, estar presente no evento representa mais do que uma oportunidade de compartilhar sua trajetória: é um momento de inspiração e de responsabilidade. “O convite do Movimento Educa 2030 para participar do SDGs in Brazil vai ser uma oportunidade única de estar reunida com centenas de lideranças importantes, falando sobre educação e esporte, pilares que me acompanham dentro e fora das competições. Como atleta e estudante de Psicologia na Estácio, essa experiência é ainda mais especial, porque me permite mostrar como esses pilares transformam vidas e compartilhar minha visão de planejamento de carreira e equilíbrio pessoal. E poder dividir esse espaço com a Cláudia Romano, que é uma grande liderança na educação e no esporte, torna esse momento ainda mais especial e inspirador para mim”, afirma Rebeca.

Cláudia Romano destaca que esporte e educação são dimensões complementares, e que o Instituto Yduqs tem buscado fortalecer essa integração por meio de apoio direto aos atletas:

“Esporte e Educação sempre caminharam juntos, porque compartilham valores fundamentais como disciplina, resiliência, trabalho em equipe e liderança. Há mais de 15 anos, firmamos uma parceria com os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros para apoiar a formação acadêmica dos atletas. Hoje, já são mais de 2 mil atletas entre formados e graduandos. Esse trabalho é essencial para garantir uma transição de carreira mais justa e preparar esses jovens para o futuro. E é exatamente nesse ponto que nos conectamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e ao nosso lema: não deixamos ninguém para trás”, reforça.

O painel Educação e Esporte reforça o compromisso da Yduqs e do Instituto Yduqs com a Agenda 2030 da ONU, especialmente com os ODS 17(Parcerias e meios de Implementação),10 (Redução das Desigualdades), 5 (Igualdade de Gênero), 4 (Educação de Qualidade) e 3 (Saúde e Bem-Estar), consolidando a educação como pilar essencial para o desenvolvimento humano e social. A Yduqs é embaixadora do Movimento Educa2030, do Pacto Global, e tem atuado ao lado de outras empresas em frentes como a inclusão de mulheres e meninas em carreiras STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e pela empregabilidade de jovens aprendizes.

A trajetória de Rebeca Andrade ilustra de forma poderosa essa conexão. Aos 26 anos, multi campeã mundial e olímpica e uma das principais referências do esporte brasileiro, ela decidiu ingressar no curso de Psicologia da Estácio, instituição do Grupo Yduqs. A escolha reflete visão de futuro e a busca por equilíbrio entre carreira esportiva, saúde mental e vida profissional pós-competição.

Nesse sentido, o Instituto Yduqs promove, por meio do seu Programa de Transição de Carreira do Atleta, a inclusão e o desenvolvimento de atletas da base ao alto rendimento, preparando-os para novos desafios profissionais fora das competições. A iniciativa, que já beneficiou mais de 2 mil alunos-atletas ao longo de 15 anos, é realizada em parceria com Comitês, Confederações, Federações e instituições esportivas de todo o país. Ao oferecer aos atletas a oportunidade de se prepararem academicamente para novas jornadas profissionais, conciliando a rotina de treinos com os estudos, o programa contribui para o desenvolvimento de novas competências e para a construção de trajetórias sólidas além do esporte. É um exemplo do compromisso do Instituto Yduqs com a valorização do esporte como ferramenta de transformação social e de geração de oportunidades reais, promovendo a educação como ponte para o futuro.

O evento do Pacto Global também trará uma variedade de debates relacionados à agenda climática, como os avanços globais dos ODS, empregabilidade e geração de renda a partir da transição climática, acesso à água e saneamento e integridade corporativa como base para a justiça socioambiental.

“É uma honra poder estar nesse espaço, dividir minha trajetória e mostrar como esporte e educação podem caminhar juntos para gerar oportunidades, inclusão e transformação social. Além disso, também poderei acompanhar e participar de discussões sobre temas fundamentais, como meio ambiente, direitos humanos, trabalho, integridade e finanças. É emocionante poder levar a minha voz de atleta e estudante para um espaço tão relevante”, conclui Rebeca.

Confira a programação completa do SDGs in Brazil 2025 em: https://sdgsinbrazil.com/pt/home-2025/

Palavras-chave

Rebeca Andrade leva sua trajetória ao painel sobre Esporte e Educação na ONU
Mundo
