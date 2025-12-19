Trump: Estamos atacando fortemente os redutos do Estado Islâmico na Síria
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 19, que está atacando fortemente os redutos do Estado Islâmico (ISIS) na Síria, em retaliação a às mortes de dois soldados do Exército americano mortos em um ataque terrorista na parte central do país no último sábado.
"Estamos atacando fortemente os redutos do ISIS na Síria, um lugar encharcado de sangue que tem muitos problemas, mas que tem um futuro brilhante se o ISIS puder ser erradicado", escreveu Trump na rede Truth.
Segundo ele, o governo da sírio, liderado por um "homem que está trabalhando muito para trazer a grandeza de volta" ao país, está totalmente em apoio.
"Todos os terroristas que são malvados o suficiente para atacar americanos estão avisados de que SERÃO ATINGIDOS MAIS FORTE DO QUE JÁ FORAM ATINGIDOS ANTES SE, DE QUALQUER MANEIRA, ATACAREM OU AMEAÇAREM OS EUA", acrescentou ele na postagem.
