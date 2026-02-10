Putin pensa que pode vencer guerra e 'ser mais esperto' que EUA, diz chefe de segurança europeu

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem desejo de interromper a guerra na Ucrânia e acredita que pode "ser mais esperto" que os Estados Unidos durante as negociações com Washington sobre como acabar com o conflito, disse o chefe do serviço de inteligência estrangeira da Estônia, Kaupo Rosin, à Associated Press.

Segundo ele, Moscou está ganhando tempo nas negociações com os americanos e "não há absolutamente nenhuma discussão sobre como realmente cooperar com os EUA de maneira significativa."

Rosin ainda afirmou que as conclusões foram baseadas em inteligência que seu país reuniu a partir de "discussões internas russas." Ele não elaborou sobre como a informação foi obtida. O relatório estoniano afirma que é improvável que a Rússia ataque a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) este ano ou no próximo, mas que a Rússia continua perigosa enquanto tenta fortalecer suas forças armadas.

"Em sua cabeça, Putin ainda pensa que pode realmente vencer militarmente na Ucrânia em algum momento", acrescentou.

Um funcionário da Casa Branca respondeu aos comentários do chefe de inteligência estoniano e disse que os negociadores do presidente fizeram "um progresso tremendo" nas negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.