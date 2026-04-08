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'Rainha da Cetamina' é condenada a 15 anos de prisão pela morte do ator de 'Friends', Matthew Perry

O ator Matthew Perry morreu em casa, no dia 28 de outubro de 2023

Victoria Rodrigues
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O ator fazia o papel de Chandler Bing na série "Friends". (Foto: Reprodução/ Redes Sociais | Pinterest)

Conhecida como a "Rainha da Cetamina", a traficante Jasveen Sangha foi condenada a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira (8), pelo envolvimento na morte do ator Matthew Perry, que faleceu na banheira de sua casa no dia 23 de outubro de 2023. O astro ficou famoso após ter interpretado o personagem Chandler Bing na série "Friends".

A morte do ator, que aconteceu por “efeitos agudos da cetamina”, abriu um debate na época sobre a dependência química de drogas, da qual o astro lutou por muitos anos. Antes de seu falecimento, Matthew Perry havia declarado que estava sóbrio. Porém, embora estivesse limpo das drogas, ele ainda fazia tratamento com infusões de cetamina para depressão e ansiedade em uma clínica.

Com o passar do tempo, o ator desenvolveu uma nova dependência química: dessa vez foi com a cetamina, que ele costumava utilizar para o tratamento de sua saúde mental. O astro de "Friends" chegou a pedir que os médicos aumentassem a dose da medicação, mas eles não permitiram e Matthew decidiu passar a comprar de forma ilegal.

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A "Rainha da Cetamina" foi declarada culpada pela morte de Matthew Perry

A condenação da "Rainha da Cetamina" foi confirmada após a própria confirmar que repassou 51 frascos de cetamina a Erik Fleming, que foi um dos intermediários do crime e que fez chegar a substância ao assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa. Desse modo, o assistente pessoal foi o último responsável por entregar a substância nas mãos de Matthew Perry, que havia feito o negócio de forma completamente ilegal.

Questionada pelos investigadores, Sangha disse que sabia que os frascos vendidos ao intermediário Erik Fleming já estavam destinados ao ator de "Friends" e que resolveu vendê-los mesmo assim.  Além da morte de Perry, a traficante Jasveen ainda admitiu ter comercializado cetamina para outra pessoa que também morreu poucas horas depois em decorrência de uma overdose em agosto de 2019.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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