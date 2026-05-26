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Presidente do Irã conversa com Emir do Catar e diz estar pronto para firmar um 'acordo digno'

Emir expressou gratidão pelo apoio contínuo e construtivo e pelos esforços do governo catariano no caminho para a paz

Estadão Conteúdo
fonte

Masoud Pezeshkian, presidente do Irã (ATTA KENARE / AFP)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, realizou uma conversa telefonia nesta terça-feira, 26, com o Emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, na qual expressou gratidão pelo apoio contínuo e construtivo e pelos esforços do governo catariano no caminho para a paz.

"O Irã está pronto para alcançar um acordo digno que ponha fim à guerra em curso e às tensões na região", comentou Pezeshkian, segundo a agência Tasnim.

Em paralelo, o parlamentar iraniano sênior Mahmoud Nabavian descreveu um potencial acordo com os Estados Unidos envolvendo o Estreito de Ormuz como sendo "contrário aos interesses nacionais" do Irã.

Segundo ele, um acordo que envolva a reabertura do estreito em troca da revogação do cerco sem a aplicação da soberania iraniana e a cobrança de taxas, a não determinação de indenizações, a ambiguidade na revogação das sanções e a condicionamento do uso pacífico da energia nuclear à satisfação dos EUA seria contrário aos interesses do país persa.

A medida ainda seria "uma violação das condições do nosso querido Líder, do Manifesto de Shaam e um prejuízo absoluto", disse Nabavian na rede X.

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