Quem é o governador da Califórnia e como ele é visto como adversário de Trump?

O governador da Califórnia, o estado mais populoso e economicamente poderoso dos Estados Unidos e um dos nomes mais influentes do Partido Democrata, está chamando a atenção por ser um símbolo da oposição às políticas de Donald Trump. O político chegou, inclusive, a criticar a ausência do país norte-americano durante a 30ª Conferência das Partes (COP30), que ocorre em Belém. Mas quem seria o nome por trás disso? Saiba mais abaixo.

Quem é Gavin Newsom?

Gavin Newsom é conhecido por sua postura progressista e por defender pautas como o meio ambiente, os direitos civis e a imigração. Nascido em 1967, ele vem de uma família com envolvimento histórico na política local da Califórnia e se formou em administração pela Universidade de Santa Clara.

Seu início na política ocorreu no fim dos anos 1990, quando foi nomeado para o Conselho de Supervisores de San Francisco. Conquistou projeção ao defender políticas sociais e urbanas voltadas para habitação e inclusão. Em 2004, aos 36 anos, foi eleito prefeito da cidade, tornando-se uma das lideranças mais jovens a ocupar o cargo, defendendo a autorização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Em 2010, foi eleito vice-governador da Califórnia, função que exerceu por dois mandatos consecutivos. Já em 2018, foi eleito governador do estado, tomando posse em janeiro de 2019. Em 2022, conquistou a reeleição.

Por que Gavin Newsom é considerado o grande adversário de Donald Trump?

À frente da Califórnia, Newsom tem promovido políticas de forte apelo social e ambiental. Seu governo é marcado por iniciativas que buscam reduzir as emissões de carbono, investir em energia limpa, ampliar programas habitacionais e proteger imigrantes.

Durante a pandemia de Covid-19, o governador também se destacou por adotar medidas rigorosas de isolamento e vacinação, em contraste com a postura mais cética de Trump.

As divergências entre Gavin Newsom e Donald Trump vão muito além de diferenças partidárias. Elas representam dois modelos de visão de país:

Questões ambientais: enquanto Trump retirou os Estados Unidos de acordos climáticos e enfraqueceu regulações ambientais, Newsom transformou a Califórnia em um laboratório de políticas verdes.



enquanto e enfraqueceu regulações ambientais, Direitos civis e diversidade : Newsom defende o casamento igualitário, o direito ao aborto e políticas de inclusão racial e de gênero. Já Trump, por sua base conservadora, representa uma agenda contrária.



: por sua base conservadora, representa uma agenda Imigração e autonomia estadual: o governador também se opôs às medidas de deportação em massa e à construção do muro na fronteira com o México, defendendo que a Califórnia tem o direito de implementar suas próprias políticas humanitárias.

A crítica à ausência dos Estados Unidos na COP30, em Belém do Pará

Gavin Newsom visitou o Brasil em uma agenda antes de vir para Belém do Pará, cidade-sede da 30ª Conferência das Partes (COP30). Durante o evento, o governador californiano criticou publicamente a ausência do governo norte-americano na conferência, classificando o boicote como “uma aposta na ignorância” e “um vácuo de liderança global”.

A crítica ganhou destaque internacional e reforçou sua imagem de liderança ambiental e oposição à linha conservadora de Trump.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)