Governador da Califórnia e adversário de Trump, Gavin Newsom confirma presença na COP 30

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (Partido Democrata), confirmou presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém (PA). O democrata chega ao Brasil na próxima terça-feira (11) para participar da cúpula climática, que ocorre sem a presença de representantes de alto escalão do governo dos Estados Unidos, após decisão do presidente Donald Trump de não enviar delegação oficial ao evento.

Em comunicado divulgado no site oficial do governo da Califórnia, na quarta-feira (5), Newsom afirmou que o estado seguirá firmando parcerias globais voltadas à geração de empregos e à redução da poluição. “Enquanto o presidente dos Estados Unidos vira as costas para as pessoas e para o planeta, a Califórnia está firmando parcerias globais focadas na criação de empregos e na redução da poluição tóxica”, disse.

VEJA MAIS

A Casa Branca confirmou que não haverá participação de ministros ou secretários americanos na COP 30. Segundo a porta-voz Taylor Rogers, o presidente “não colocará em risco a segurança econômica e nacional do país para perseguir metas climáticas vagas que estão destruindo outros países”. Ela destacou ainda que Trump “mantém diálogo direto com líderes mundiais sobre energia, por meio de acordos comerciais e de paz com foco em parcerias energéticas”.

Durante a passagem pelo Brasil, o governador da Califórnia cumprirá uma agenda que inclui compromissos em São Paulo e na Amazônia. Antes de seguir para Belém, Newsom participará do Simpósio Global de Investidores do Instituto Milken, na capital paulista, onde falará sobre a transição energética na Califórnia e se reunirá com empresários e autoridades brasileiras.

Em Belém, o democrata deve se encontrar com líderes internacionais e representantes de comunidades indígenas para discutir políticas de energia limpa, conservação ambiental e soluções baseadas na natureza. A viagem ocorre após a assinatura, em setembro, de uma parceria climática entre o Brasil e a Califórnia, firmada por Newsom e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O acordo prevê cooperação em energia renovável, mercados de carbono e proteção ambiental.

Adversário político de Trump, Gavin Newsom tem se posicionado como uma das principais vozes democratas na defesa de políticas ambientais e é apontado como potencial candidato à Presidência dos Estados Unidos em 2028. Em entrevistas recentes, o governador tem criticado duramente a política energética da Casa Branca, acusando o governo federal de se alinhar a países produtores de petróleo e de negligenciar os compromissos globais de combate às mudanças climáticas.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia