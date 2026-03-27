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Mundo

Queda de helicóptero no Havaí deixa mortos e feridos

Estadão Conteúdo

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em decorrência da queda de um helicóptero no Havaí por volta das 15h desta quinta-feira, 26 (22h em Brasília). O acidente aconteceu na praia de Kalalau, no litoral de Na Pali. Na aeronave, estavam o piloto e quatro passageiros.

Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas, tampouco sobre os respectivos estados de saúde. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.

Passeios de helicóptero são populares na região, formada por penhascos, praias e cachoeiras que margeiam a costa de Na Pali, que, de outra forma, só é acessível a pé ou de barco.

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